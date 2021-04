Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigaretten gestohlen

Ahaus (ots)

Der Täter ließ sich am Samstag gegen 21.10 Uhr in einem Tankstellenshop an der Fuistingstraße zwei Stangen Zigaretten der Marke Marlboro aus der Auslage auf den Verkaufstresen legen. Plötzlich ergriff der Dieb die Ware durch die Öffnung in einer Kunststoffscheibe (Schutzeinrichtung zur Pandemiezeit) und flüchtete in Richtung Wessumer Straße, ohne zu bezahlen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, kurze blonde Haare, 1,80 Meter groß. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

