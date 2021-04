Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Einbrecher im Pfarrhaus

Vreden (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte in das Pfarrhaus in Ellewick. Mit einem Hebelwerkzeug überwanden die Täter an die Eingangstür und gelangten so in das Innere. Ob die Einbrecher Beute machten, als sie Schränke durchsuchten, ist unklar. Zu dem Geschehen an der Pfarrer-Holtmann-Straße kam es zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

