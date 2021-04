Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Elektrorad gestohlen

Raesfeld (ots)

Auf ein Pedelec hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Raesfeld abgesehen. Aus einem Schuppen auf einem Grundstück an der Brökerstegge entwendeten die Täter das grüne Elektrofahrrad vom Typ Nexus Velo de Ville CEB 400. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

