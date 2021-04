Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe im Verbrauchermarkt

Ahaus (ots)

Unbemerkt gestohlen haben Unbekannte ein Portemonnaie am Samstag in Ahaus. Einen Reißverschluss öffneten die Täter, um an ihre Beute zu kommen. An der Kasse bemerkte die Geschädigte die geöffnete Tasche. Die Geldbörse fehlte. Zu dem Geschehen in einem Lebensmittelmarkt an der Coesfelder Straße kam es zwischen 10.00 und 10.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter (02561) 9260.

