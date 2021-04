Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Vereinsheim ein

Borken (ots)

In die Räume eines Vereins eingedrungen sind Unbekannte am Sonntag in Borken. Um in das Gebäude an der Straße Feldmark zu gelangen, hatten die Täter gegen 05.20 Uhr ein Fenster eingeschlagen. Als sie im Inneren einen Alarm auslösten, flüchteten die Einbrecher. Ersten Erkenntnis zufolge haben die Eindringlinge nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell