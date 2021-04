Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autos in der Fußgängerzone

Ahaus (ots)

Den Kartenführerschein will ein 18-Jähriger noch nicht ausgehändigt bekommen haben. Das hielt ihn aber offensichtlich nicht davon ab, mit seinem Wagen am Sonntagabend durch die Ahauser Fußgängerzone aus Richtung Oldenkottplatz kommend zu rasen und dabei eine Sitzbank auf dem Rathausplatz aus der Verankerung zu reißen. Der Autofahrer händigte bei der Unfallaufnahme durch die Polizei eine Prüfbescheinigung zum begleiteten Fahren aus. Zeugen berichteten, dass der Ahauser gegen 21.00 Uhr hinter einem anderen Auto hergefahren sei. Mehrere Meter ist die Bank nach der Kollision in Richtung eines Kaufhauses geschleudert worden. Zu dem Zeitpunkt hielten sich noch weitere Personen auf dem Rathausplatz auf. Aus dem Unfallfahrzeug stiegen vier Personen aus. Der Fahrer blieb vor Ort, die Mitfahrer flüchteten. Das erste Auto, vermutlich ein silberfarbener VW Golf, fuhr vom Rathausplatz mit quietschenden Reifen auf die Wallstraße in Richtung Königstraße. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen der gefährlichen und rasanten Raserei werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

