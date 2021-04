Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Täter lösen bei Einbruch Alarm aus

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsgebäude an der Straße Feldmark ein. Mit einem Stein zerstörten die Täter ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite und stiegen ein. Dabei lösten sie gegen 05.25 Uhr einen Alarm aus und ergriffen vermutlich daraufhin die Flucht. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma konnte kurz nach der Alarmauslösung niemanden mehr vor Ort antreffen.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

