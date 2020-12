Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Bitburg / MetterichBitburg / Metterich (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es auf der Kreisstraße 33 zwischen Badem und Metterich zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Badem kommend in Fahrtrichtung Metterich. In einer Rechtskurve geriet sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeuggespann. Beide Unfallbeteiligte wurden hierbei schwerverletzt und wurden in die Krankenhäuser nach Bitburg und Wittlich gebracht. Die beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-25





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell