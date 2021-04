Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Verkehrsunfall - Fünf Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Gronau-Epe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung Winmühlenweg/Am Berge zu einem Verkehrsunfall bei dem sich fünf Personen leicht verletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Gronau hatte gegen 13:45 Uhr den Windmühlenweg aus Richtung Metelener Damm in Richtung Steinfurter Straße befahren. An der Kreuzung Windmühlenweg/Am Berge stieß er mit dem von rechts kommenden Fahrzeug eines 32-jährigen Autofahrers aus Gronau zusammen. Dieser war auf der Straße "Am Berge" in Richtung Epe unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Fahrer der beiden Fahrzeuge sowie die Mitfahrer im Pkw des 25-Jährigen, eine 30-jährige Frau aus Gronau und deren beiden zwei und vier Jahre alten Kinder. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit zwei Rettungswagen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen, bei denen jeweils mehrere Airbags ausgelöst hatten, wird auf 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Kreuzung gilt grundsätzlich die Verkehrsregel "rechts vor links".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell