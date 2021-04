Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Gegen Baum geprallt

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen erlitten am Samstagmittag ein 23-jähriger Autofahrer aus Dorsten und sein 21-jähriger Beifahrer aus Raesfeld. Der Unfall ereignete sich gegen 12:25 Uhr an der Kreuzung Marbecker Straße/Ostring. Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Angaben. Nach Angaben des 23-Jährigen habe er einem von links kommenden 66-jährigen Autofahrer aus Raesfeld ausweichen müssen und sei dabei gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben des 66-Jährigen habe er die Marbecker Straße befahren und rechtzeitig vor der Kreuzung angehalten. Rettungskräfte brachten die beiden jungen Männer in ein Krankenhaus. Der Wagen des Dorsteners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Kreuzung Marbecker Straße/Ostring gilt grundsätzlich die Verkehrsregel "rechts vor links".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell