Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Bauernhaus

Raesfeld (ots)

Am Freitag drangen bisher unbekannte Täter zwischen 06.30 und 16.30 Uhr gewaltsam in ein abgelegen Bauernhaus an der Straße Schaddenbrook ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus. Es steht derzeit nicht fest, ob sie etwas entwendeten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

