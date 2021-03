Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag,05.03.2021,gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Braker mit seinem PKW VW Touran die B 211 in Fahrtrichtung Brake. In Höhe Logemannsdeichstraße ( Ovelgönne ) hielt er an einem Stoppschild an. Der nachfolgende Führer eines LKW, ein 23-jähriger aus Stade, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Touran auf. Der 53-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 8.000 Euro beziffert.

