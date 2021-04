Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Eingangstür attackiert

Reken (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende den Eingang einer Firma in Reken. Die Täter warfen einen Stein in die Glasscheibe der Tür. Das Geschehen spielte sich zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr, an der Carl-Benz-Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (20861) 9000.

