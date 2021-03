Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse gestohlen - Debitkarten rechtzeitig gesperrt

Bünde (ots)

(jd) Der oder die unbekannten Täter nutzten gestern (23.3.) einen kurzen unachtsamen Moment, um einer 63-jährigen Bünderin ihre Geldbörse zu stehlen. Die Frau war um 10.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Dünner Straße einkaufen. Ihre Handtasche hatte sie während des Einkaufens an einen Haken im Inneren ihres Einkaufswagens gehängt. Während die Bünderin ihre Einkäufe aus einem Regal nahm, haben der oder die Täter die Gunst der Stunde genutzt und unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche entwendet. An der Kasse fiel der Diebstahl auf, sodass die 63-Jährige sofort telefonisch ihre im Portemonnaie befindlichen Debitkarten sperren lassen konnte. Neben diesen Karten und weiteren persönlichen Ausweisdokumenten befanden sich rund 60 Euro Bargeld in dem Portemonnaie. Zeugen, die möglicherweise in dem Supermarkt an der Dünner Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

