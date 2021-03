Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Radfahrerin leicht verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Frau ereignete sich am Montag (22.3.) in den frühen Morgenstunden auf der Hansastraße. Ein 56-jähriger Herforder fuhr um 5.25 Uhr mit seinem Ford Kuga entlang der Hansastraße in Richtung Preußisch Oldendorf. Gleichzeitig fuhr auf dem linksseitigen Radweg auch eine 34-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem Fahrrad, ebenfalls in Fahrtrichtung Preußisch Oldendorf. An der Einmündung Bünder Straße bog der Herforder nach links in die Bünder Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die die Bünder Straße zu diesem Zeitpunkt überqueren wollte. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Hund, der zum Zeitpunkt des Unfalls neben ihr lief, blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde von dem Ehemann der Rödinghauserin am Unfallort abgeholt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell