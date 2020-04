POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

Am Mittwoch, gegen 03:00 Uhr, hebelte ein unbekannter Mann eine Wohnungstür an der Otto-Joschko-Straße auf. Die Bewohnerin war zuhause und bemerkte den Einbrecher. Im Wohnzimmer traf sie auf den Täter. Er forderte Schmuck und Bargeld. Die 80-Jährige händigte ihm Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Mann. Personenbeschreibung: ca. 178cm groß, extrem schlank und ausgemergelt, komplett dunkel bekleidet, Sturmhaube

Gestern, zwischen 05:45 Uhr und 18:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einer Garage An Der Kommende. Wie die Täter in die Garage gelangt sind ist noch unklar. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen dem vergangenen Mittwoch und gestern 16:20 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür der Bücherei der Liebfrauengemeinde auf. In der Bücherei wurde ein weiterer Raum aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Bei der Tat entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Zwischen Gründonnerstag und gestern 09:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern an einer Baustelle am Hainichenring im Stadtteil Hervest. Entwendet wurden ein Industriesauger und 50 Meter Kupferkabel. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Mittwoch flexten unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Parfümerie an der Hülsstraße auf. Von hier aus gelangten sie in den Verkaufsraum. Aus einem Lagerraum entwendeten sie Parfüm. Außerdem flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch lösten sie Alarm aus.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

