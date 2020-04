POL-RE: Oer-Erkenschwick: Motorrollerfahrerin stößt mit Autofahrer zusammen

Polizeipräsidium Recklinghausen

Heute, gegen 11 Uhr, fuhr eine 64-jähriger Motorrollerfahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Straße An der Aue. Als ein 27-jähriger Autofahrer aus Marl von der Kampstraßr kommend die Straße an der Aue überqueren wollte, um geradeaus auf die Werkstraße zu fahren, stieß die 64-Jährige mit Autofahrer zusammen. Bei dem Unfall wurde die 64-Jährige so verletzt, dass sie zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Unfall entstand 1500 Euro Sachschaden.

