Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wartehaus beschädigte

Gronau (ots)

An zwei darauffolgenden Tagen haben Unbekannte ein Wartehäuschen in Gronau beschädigte. In den Nächten zum Samstag und zum Sonntag schlugen Randalierer zwei Scheiben des an der August-Hahn-Straße stehenden Unterstandes ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

