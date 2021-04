Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Drogentests schlugen am Sonntag bei zwei Autofahrern an auf den Cannabiswirkstoff THC. Gegen 17.10 Uhr war es ein 51-Jähriger und um circa 19.40 Uhr ein 47-Jähriger, die auf der Enscheder Straße in Gronau in eine Polizeikontrolle geraten waren. Beiden wurde durch einen Arzt Blut entnommen, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell