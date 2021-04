Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeuge verhindert Diebstahl

Ahaus (ots)

Auf einen Satz Felgen und Motorteile hatte es am Mittwoch ein 49-Jähriger in Ahaus abgesehen. Von einem Zeugen beobachtet lud der Enscheder gegen 19.20 Uhr auf einem Gelände eines Kfz-Betriebes an der Heeker Straße das Diebesgut in einen Wagen. Er habe die Sachen für einen Bekannten abholen wollen, gab der Mann gegenüber den alarmierten Polizeibeamten an. Diese Erklärung stellte sich schnell als Schutzbehauptung heraus. Der Firmeninhaber wusste nichts von einer Abholung. Das Diebesgut wurde vor Ort ausgehändigt. Obendrein zeigte sich, dass der Niederländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell