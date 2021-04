Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kettensäge gestohlen

Vreden (ots)

Aus einer Scheune entwendet haben Unbekannte eine Kettensäge der Marke Stihl. Zu dem Diebstahl in der Vredener Bauerschaft Doemern kam es zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

