FW-D: ERSTMELDUNG: Feuer in Rheinbahnunterkunft - 40 Linienbusse wurden durch Brandereignis zerstört

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 01. April 2021, 00.52 Uhr, Eupener Straße, Düsseldorf-Heerdt

Kurz nach Mitternacht kam es im Rheinbahndepot in einer Abstellhalle an der Eupener Straße, aus aus derzeit ungeklärter Ursache, zu einem Großbrand. Dabei wurde niemand verletzt. Durch einen sofortigen massiven Löscheinsatz konnte der bereits bestehende Vollbrand in der Abstellhalle an einer Brandwand gehalten werden, sodass das Depot der Straßenbahnen geschützt wurde. 40 Linienbusse wurden zerstört. Derzeit laufen umfangreiche Nachlöscharbeiten.

Mehrere Notrufe erreichten um kurz vor 1 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr. Ein großer Flammenschein und starke Rauchentwicklung wurden gemeldet. Acht Minuten später erreichten die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle an der Eupener Straße. Da stand der Hallenkomplex von 50 mal 50 Metern bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr setzte sogleich zur Brandbekämpfung zwei Wenderohre über Drehleitern und mehrere mobile Rohre ein. Der Einsatzschwerpunkt war eine weitere Brandausdehnung zu verhindern und das angrenzende Depot der Straßenbahnen zu schützen. Dies konnte nach rund 90 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Brand lies sich auf das Depot der Linienbusse beschränken. Eine Zerstörung der 40 dort untergebrachten Busse konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Die Feuerwehr ist mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr ist auch die Freiwillige Feuerwehr eingebunden, die zusätzlich Feuerwachen im Stadtgebiet besetzt um auf weitere Einsätze vorbereitet zu sein. Auch wurden zusätzliche Führungsdienste alarmiert. Neben der Feuerwehr sind die städtischen Ämter Umwelt und Stadtentwässerung vor Ort.

Derzeit laufen aufwenige Nachlöscharbeiten, sodass die Feuerwehr noch von mehreren Stunden Einsatzdauer ausgehen muss. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es in heerdt nicht, da sich der Einsatz rein auf dem Betriebsgelände ereignet.

