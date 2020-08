Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an zwei PKW

Bad Ems (ots)

Am Sonntag, 16.08.2020, wurden gegen 00:30 Uhr, zwei in Bad Ems, gegenüber der Lahnstraße 3, geparkte Fahrzeuge durch Fußtritte beschädigt. Eines der beiden Fahrzeuge wurde zusätzlich auf der Beifahrerseite zerkratzt. Wer sachdienliche Hinweise zum dem Täter machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Ems, Tel.: 02603 9700, in Verbindung zu setzen.

