Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

E-Gitarre aufgefunden - Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstag (20.03.2021) wurde eine E-Gitarre in Eutin aufgefunden und beim örtlichen Polizeirevier abgegeben. Bisher konnten keine Hinweise zu dem/der Eigentümer*in erlangt werden. Möglicherweise könnte es sich auch um Diebesgut handeln. Das Polizeirevier Eutin nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04521-8010 oder per E-Mail an die Adresse BD.Eutin.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell