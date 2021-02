Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1. Nachtrag - Dachstuhlbrand eines Mehrparteienreihenhauses

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 29.01.2021: https://s.rlp.de/rQxa0

Nach dem Dachstuhlbrand im Albrecht-Dürer-Ring am 29.01.2021 wurde der Brandort am 02.02.2021 durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einen Sachverständigen begutachtet. Als ursächlich für die Brandentstehung dürfte ein technischer Defekt der Beleuchtung gewesen sein. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000,- Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort wieder freigegeben.

