Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Fälle von Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht konnten dank aufmerksamer Zeugen geklärt werden.

Am 01.02.2021, gegen 17:30 Uhr, beobachteten zwei Zeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leininger Straße, wie eine 88-jährige Autofahrerin beim Ausparken gegen das Auto einer 22-Jährigen stieß und danach wegfuhr. Sie reagierten geistesgegenwärtig und merkten sich das Kennzeichen. Am Auto der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

An der Kreuzung Mozartstraße/Rubensstraße touchierte ein 22-Jähriger mit seinem Transporter den parkenden VW eines 71-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 900 Euro. Der Fahrer des Transporters begutachtete den entstandenen Schaden, fertigte ein Lichtbild des beschädigten VW, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch Hinweise eines Zeugen, konnte der 22-Jährige kurz darauf in der Hafenstraße kontrolliert werden. Er erklärte, dass er den Unfall nach der Arbeit nachmelden wollte. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Wir appellieren: Wenn Sie einen Unfall verursacht haben, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei. Eine Nachmeldung kann Ihnen teuer zu stehen kommen.

Auch in der Moltkestraße war es zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen dem 01.02.2021, 8 Uhr, und dem 02.02.2021, 10:40 Uhr, wurde ein parkender Opel am Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 350 Euro. Da zu der oder dem Verursacher*in bislang keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell