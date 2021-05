Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jugendliche Zweiradfahrer kommen von der Fahrbahn ab und verursachen Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 01.05.21, gegen 16:28 Uhr fuhren zwei Jugendliche auf ihrem Moped die L172 von Eisenbach kommend in Richtung Neustadt. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte bei dem Zweirad der Hinterreifen weg, woraufhin der 16-jährige Fahrzeuglenker, sowie sein 15-jähriger Sozius zu Fall kamen und gegen die Leitplanke schleuderten. Die beiden Mopedfahrer blieben glücklicher Weise unverletzt. Am Zweirad entstand Sachschaden von ca. 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell