Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (04./05.04.2021) in ein Hotel an der Lorenzstraße und in eine Kantine an der Schwieberdinger Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 22.30 Uhr und 00.30 Uhr die Tür zu einer Kantine an der Schwieberdinger Straße auf. Ob die Einbrecher etwas stahlen, muss noch überprüft werden. Bei dem Hotel an der Lorenzstraße hebelte ein Täter zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Er öffnete gewaltsam einen Tresor auf und stahl daraus mehrere Hundert Euro. Der Täter war augenscheinlich männlich, trug einen dunkelgrünen Parka mit einer Fell-Kapuze sowie ein schwarze Basecap. Ob es Mittäter gab und ob die beiden Taten zusammenhängen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell