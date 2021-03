Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf einem Parkplatz eines Hotels in Friedlingen, Im Kränzliacker, wurde am Samstag, 13.03.2021, im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 10.30 Uhr, ein geparktes Taxi im Heckbereich stark beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes könnte wohl ein höheres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, den Schaden verursacht haben. Der Sachschaden am Taxi beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell