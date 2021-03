Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Sachbeschädigung von Bau- und Elektrogeräten durch Lkw - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich Rückwärts fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 11.03.2021 auf 12.03.2021, ein Lkw auf einen Bauzaun, welcher ein Abrissgelände in der Straße "Im Teichmatt" umzäunte. Dabei wurde der Bauzaun aus seiner Verankerung gerissen und ein Kabelschlauch hat sich am Lkw verfangen. Nachdem der Lkw wieder nach vorne bewegt wurde, wurden die daran befindlichen Stromkästen bis auf die Straße mitgeschleift. Weiter wickelte sich der Kabelschlauch um einen Baucontainer und einen Baggerarm, welche dabei aneinandergedrückt und beschädigt wurden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell