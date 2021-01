Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 42-Jähriger ohne Fahrerlaubnis aber unter Alkohol unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Erich-Netzeband-Straße 14.01.2021, 15.50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei an der Erich-Netzeband-Straße, in Höhe des dortigen Umspannwerks eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Gegen 15.50 Uhr wurde hier ein grauer Audi auf den dortigen Schotterbehelfsparkplatz gewunken.

Der Führer des Fahrzeuges reagierte hierbei nicht auf die Einweisung der Polizeibeamten, bezüglich des Kontrollortes, sondern fuhr auf dem Schotterplatz an den Beamten vorbei und hielt erst einige Meter später an. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der 42 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wolfsburg ihnen auf Befragen mitteilte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits 2008 entzogen.

Die kontrollierenden Beamten rümpften noch mehr die Nase, denn der 42-Jährige hatte deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Atemalkoholtest brachte 1,05 Promille ans Tageslicht.

Daraufhin wurde dem Wolfsburger auf der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 42-Jährige wird sich nun vor Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Die Halterin des Audis wird ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Post bekommen, das sie als Halterin es zuließ bzw. duldete, dass ihr Fahrzeug benutzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

