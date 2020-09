Polizei Braunschweig

POL-BS: Keller aufgebrochen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Eichtal, 05.09.2020, 20.00 Uhr - 06.09.2020, 14.15 Uhr

Am Wochenende kam es im Eichtal zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Die 23-jährige Mieterin war am Samstagabend letztmalig in ihrem Kellerraum. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung.

Als sie am Sonntag erneut in ihren Keller ging, musste sie feststellen, dass die Tür aufgebrochen war.

Bei einer ersten Nachschau stellte die Braunschweigerin fest, dass ein Zelt und mehrere Bauschienen fehlen.

Wie der oder die Täter in das Gebäude gekommen sind, muss nun ermittelt werden.

