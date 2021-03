Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, zwischen 07.50 Uhr und 11.20 Uhr, wurde in Friedlingen, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der Hiltelinger Straße, eingebrochen. Vermutlich gelangte der Täter durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Im Schlafzimmer befand sich ein kleiner Tresor, welcher vor Ort aufgebrochen wurde. Aus dem Tresor wurden 1.000 Euro und 200 Schweizer Franken gestohlen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

