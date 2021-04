Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210401 - 2: Polizisten stellen per Haftbefehl gesuchten Verkehrssünder - Festnahme - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle hat die Polizei Rhein-Erft am Mittwoch (31. März) einen Mann (32) festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Zwei Polizisten überwachten gegen 19.50 Uhr den Verkehr an einer Ampel auf der Mittelstraße, als der Beschuldigte mit einem VW die Haltelinie überfuhr und in die Gladbacher Straße einbog, obwohl auf seiner Fahrspur die Ampel Rotlicht zeigte. Die Polizisten folgten dem 32-Jährigen, der seinen Golf deutlich beschleunigte, sobald er das Polizeiauto hinter sich bemerkte.

An der Straße 'Auf dem Driesch' befragten die Beamten den Mann schließlich, nachdem er das Fahrzeug am Straßenrand geparkt hatte. Der Betroffene behauptete mehrfach nicht gefahren zu sein und nannte den Polizisten falsche Personalien. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 0,3 Promille an.

Die Polizisten nahmen den Beschuldigten schließlich mit zur Wache, um seine Identität zweifelsfrei zu ermitteln.

Die Lüge zu seinem Namen hatte einen Grund: Der bereits einschlägig wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Polizeibekannte wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er befindet sich bereits in der Obhut der Justiz. (sc)

