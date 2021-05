Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Tunau: Zustellerauto rollt eine Böschung hinab und bleibt an Hausvordach hängen

Freiburg (ots)

Auf einer Anhöhe in der Bischmatt stellte am Freitag, 30.04.2021 gegen 12.30 Uhr ein 20 Jahre alter Paket- und Briefzusteller sein Fahrzeug ab und stieg aus. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen. Der VW rollte daraufhin rückwärts eine Böschung hinab und prallte nach etwa 30 Meter mit dem Heck gegen ein Hausvordach. Am Zustellerfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Wie hoch der Schaden am Vordach ist, kann noch nicht eingeschätzt werden. Verletzt wurde niemand.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell