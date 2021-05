Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zu Brandgeschehen: Technische Ursache wahrscheinlich

Borken (ots)

Eine technische Ursache dürfte höchstwahrscheinlich am Sonntag den Brand in einer Borkener Firma ausgelöst haben. Ermittler der Kriminalpolizei und ein Sachverständiger haben die Brandstelle untersucht. Daraus ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Bei dem Feuer war, wie berichtet, ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4904566

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell