Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - "Fahrübungen" ohne Führerschein

Südlohn (ots)

Gezwungenermaßen musste ein 19-Jähriger am Sonntag in Südlohn-Oeding auf eine Weiterfahrt mit seinem Wagen verzichten. Zeugen hatten gegen 19.35 Uhr die Polizei verständigt, weil der junge Mann auf einem unbefestigten Platz an der Industriestraße "Fahrübungen" gemacht hatte. Wie sich herausstellte, besitzt der Niederländer keine Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell