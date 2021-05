Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Baustellen-Absperrung entwendet

Stadtlohn (ots)

Drei Absperrgitter und zwei Warnbaken haben Diebe in Stadtlohn von einer Baustelle gestohlen. Abgespielt hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, an der Uferstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

