Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: PKW auf Verkehrsinsel "geparkt"

Neustadt/Weinstraße

Am 28.12.2020 gegen 16:20 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/Wstr. zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige PKW-Führerin wollte eine dortige Verkehrsinsel umfahren. Nach eigenen Angaben war die Fahrzeugführerin in Gedanken versunken und übersah hierbei die Verkehrsinsel. Der PKW blieb auf dem Fahrbahnteiler stehen und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild. Die Verursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt, der beschädigte PKW musste jedoch von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

