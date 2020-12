Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fensterscheibe eingetreten

Bild-Infos

Download

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am 26.12.20, kurz vor 22:00 Uhr die Scheibe einer Bar in der Exterstraße zerstört. Hierzu trat er mehrfach gegen das Glas. Begleitet wurde er von zwei weiteren Personen, die zwar, nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, nicht aktiv an der Tathandlung beteiligt waren, es jedoch auch nicht für erforderlich hielten, den Täter von seiner Handlung abzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell