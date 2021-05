Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Elektro-Crossrad entwendet

Ahaus (ots)

Ein Pedelec gestohlen haben Diebe am Montag in Ahaus. Das grau lackierte Zweirad vom Typ Cube Cross Hybrid One Allroad 400 hatte verschlossen vor einem Gebäude an der Wallstraße gestanden, wo es zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr zu der Tat kam. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

