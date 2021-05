Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit gefälschter Plakette unterwegs

Ahaus (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein 23-Jähriger am Sonntag in Ahaus die Fahrt mit dem Auto. Polizeibeamten war bei einer Kontrolle gegen 20.25 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, dass sich am Kennzeichen des Fahrzeugs eine gefälschte Plakette für den Termin zur Hauptuntersuchung befand. Die Beamten stellten die Plakette sowie die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs sicher und fertigten eine Anzeige gegen den 56-jährigen Halter des Wagens: Der 23-Jjährige Fahrer hatte angegeben, das Fahrzeug kürzlich von diesem erworben zu haben.

