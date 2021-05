Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Papiercontainer am Busbahnhof angezündet

Ahaus (ots)

In Brand gesteckt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ahaus einen Papiercontainer. Das Geschehen spielte sich gegen 01.00 Uhr an der Parallelstraße im Bereich des Bahnhofsumfelds ab. Kräfte der Ahauser Feuerwehr löschten den Brand, der auch das Straßenpflaster in Mitleidenschaft zog. Die Täter hatten den Container offensichtlich auf die Fahrbahn des Busbahnhofs gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

