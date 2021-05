Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss am Steuer

Bocholt (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein 39-Jähriger am Montag in Bocholt die Fahrt mit seinem Auto. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, nachdem er auf der Münsterstraße das Rotlicht einer Ampel nicht beachtet hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt: Diese war ihm in der Vergangenheit entzogen worden. Darüber hinaus schlug ein Drogentest positiv an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und fertigten einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den möglichen Konsum von Drogen exakt nachzuweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell