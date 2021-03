Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl von Alkoholika

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Donnerstag, 18.03.21, 17.40 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 18.03.21, 17.40 Uhr verhindert der Ladendetektiv eines an der Marienstraße in Bad Gandersheim gelegenen Einzelhandelsgeschäft den Diebstahl von Alkoholika im Wert von über 2000,- EUR. Der Detektiv konnte eine 27-jährige männliche Person aus dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern feststellen, die ihren Einkaufswagen mit einer Vielzahl von Flaschen alkoholischer Getränke belud und diesen ohne zu bezahlen aus dem Geschäft fahren wollte. Dieses konnte durch den Detektiv verhindert werden. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte festgestellt werden, dass dieser einen griffbereiten gefährlichen Gegenstand bei sich trug. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

