POL-ME: Kellerbrand - technischer Defekt wird vermutet - Langenfeld - 2102075

Nach einem vermutlich technischen Defekt eines Wäschetrockners kam es am Freitagmittag (12. Februar 2021) zu einem Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte am Amselweg in Langenfeld. Die Bewohner wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der im Keller entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 13:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in einer Doppelhaushälfte am Amselweg in Langenfeld gerufen. Die 46-jährige Bewohnerin hatte einen Kellerbrand bemerkt und sich mit ihren drei Kindern vor dem starken Rauch aus dem Haus ins Freie gerettet.

Die Feuerwehr konnte den Brandort in der Waschküche des Kellers lokalisieren und den Brandausbruch schnell löschen. Der Schaden, der im Keller durch die starke Rauchentwicklung entstanden ist, wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nach einer gründlichen Belüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar.

Sowohl die 46-Jährige als auch ihre drei Kinder wurden leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

