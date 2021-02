POL-ME: Einbruch in ein Tankstellengebäude - Velbert - 2102073

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In der Nacht vom späten Sonntagabend des 14.02., 23.55 Uhr, bis zum frühen nächtlichen Montagmorgen des 15.02.2021 (Rosenmontag), 00.05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Tankstelle an der Langenberger Straße 164 in Velbert-Mitte. Nahezu zeitgleich mit der automatischen Meldung eines Einbruchalarms an einen gewerblichen Sicherheitsdienst informierten aufmerksame Zeugen, welche insgesamt vier bis fünf verdächtige Männer auf dem Tankstellengelände bemerkt hatten, die örtliche Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei bestiegen die Einbrecher eiligst einen wartenden PKW Audi und flüchteten damit in Richtung Autobahn (A 535). Trotz schneller polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nach Meldung des Einbruchs konnte das flüchtige Fahrzeug unerkannt entkommen. Die Zeugen beschrieben das Fahrzeug als:

- PKW Audi,

- vermutlich Typ A7,

- Farbe schwarz,

- Bremer Kennzeichen (HB-?????).

Die Fahrzeuginsassen und Einbrecher waren

- alle männlich,

- komplett schwarz oder dunkel gekleidet,

- trugen Sturmhauben über den Köpfen,

- zwei trugen zusätzlich Kappen auf dem Kopf, eine in Rot.

Bei der polizeilichen Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Einbrecher ein Rolltor und die dahinter befindliche gläserne Eingangstüre mit Werkzeuggewalt geöffnet hatten, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort entwendeten sie aus dem Kassenbereich eine Geldkassette mit wenigen hundert Euro Bargeld, bevor sie offenbar vom Einbruchalarm und einer ausgelösten Vernebelungsanlage in die Flucht geschlagen wurden. Dabei ließen sie am Tatort, insbesondere an den aufgebrochenen Türen, einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500,- Euro zurück.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der flüchtigen Täter oder zum Verbleib des beschriebenen Tatfahrzeugs vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell