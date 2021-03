Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210327-1: Unter Vorhalt eines Messers erbeuteten zwei Unbekannte Bargeld - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den zwei Tätern geben können. Gegen 20.40 Uhr am Freitagabend (26.März) betraten zwei Männer einen Discounter in der Ohndorfer Straße. Sie legten Ware auf das Band an der Kasse und warteten auf den Kassierer (32). Nachdem er die Kasse öffnete, hielt einer der Täter ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe des Bargelds. Bei der Flucht mit dem erbeuteten Geld, bedrohten die Täter eine weitere Mitarbeitern (49), die die Tat beobachtet hatte. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: beide sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, sind etwa 170-175 Zentimeter groß und haben eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen. Einer der Täter war mit einem schwarzen Kapuzenoberteil und einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (cb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell