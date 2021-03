Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210326-2: Zwei Raubüberfälle in Sindorf - Zeugen gesucht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach zwei Raubüberfällen am Donnerstagnachmittag (25. März) in Kerpen-Sindorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen derzeit Zusammenhänge dieser beiden Taten und einem Raub vom Dienstagmittag (23. März) im Stadtteil Horrem.

Siehe Pressemitteilung der Polizei Rhein-Erft, Ziffer 1 vom 25. März https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4873334

Nach ersten Ermittlungen wartete ein Schüler (14) gegen 17.20 Uhr auf Gleis 1 am Bahnhof Sindorf. Dort sollen drei Jugendliche auf ihn zugekommen sein und ihn nach seinem E-Scooter gefragt haben. Unvermittelt habe einer aus der Gruppe einen Schlagstock gezogen, ihn damit bedroht und den Roller gefordert. Mit dem erbeuteten Scooter sei der Jugendliche in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Ein Komplize folgte ihm, der andere rannte in Richtung Horrem weg. Die drei Täter sollen zwischen 14 und 16 Jahren alt gewesen sein. Der mit dem Schlagstock Bewaffnete sei von kräftiger Statur und hätte zur Tatzeit eine schwarze Kappe und eine Umhängetasche der Marke 'Gucci' getragen. Sein Komplize soll schlank sein und eine auffällige Zahnlücke haben.

Etwa zur gleichen Zeit hatte ein Schüler (14) seinen E-Scooter an der Kreuzung Kerpener Straße / Hüttenstraße vor einem Imbiss abgestellt. Sein Begleiter (15) habe währenddessen vor dem Geschäft gewartet, als drei Jugendliche auf ihn zukamen. Einer aus der Gruppe soll den 15-Jährigen weggeschubst und den E-Scooter entwendet haben. Nach Aussage des Geschädigten ist der Räuber etwa 14 Jahre alt und hat schwarze lockige Haare. Auch dieser Täter soll eine Tasche der zuvor genannten Marke gehabt haben.

Hinweise zu den Raubüberfällen nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02233 52-0 entgegen. (he)

