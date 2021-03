Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210326-1: Unbekannter entwendet Musikboxen und Bälle aus Grundschul-Turnhalle - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen (25. März) gegen 8 Uhr hat der Schulleiter (53) der Grundschule an der Hegelstraße in Sindorf Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem er festgestellt hatte, dass in der angrenzenden Mehrzweckhalle neben zwei Musikboxen zehn Trainingsbälle in einem Netz fehlen. Zudem stand eine Fluchttür offen, als der 53-Jährige die Zugänge der Turnhalle überprüft hatte. Auch das Schwingtor, hinter dem sich die Musikboxen und die blau-weißen Fußbälle ursprünglich befunden hatten, sei unverschlossen gewesen.

Wie der oder die Täter in die Sporthalle gelangten, ermittelt die Polizei derzeit. Der Vorfall soll sich zwischen Mittwoch (24. März) 13.30 Uhr und Donnerstag (25. März) 8 Uhr ereignet haben.

Die Kriminalpolizei Kerpen fragt:

Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Hegelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen beim Abtransport der Bälle und Musikboxen beobachtet?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Fall geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (sc)

